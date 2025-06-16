Джордж Расселл о сезоне-2026: «Не общаюсь с другими командами. Зачем «Мерседесу» менять то, что работает?»

Расселл подтвердил намерения остаться в «Мерседесе».

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл одержал победу на Гран-при Канады , после чего ответил на вопрос о переговорах с конкурентами.

Контракт британца истекает в конце года.

«Нет, я не общаюсь с любыми другими командами, которые проявляют интерес. Я довольно открыто заявлял, что намерен остаться в «Мерседесе ». Это всегда было очевидно. И я лоялен «Мерседесу», команда дала мне шанс попасть в «Формулу-1».

Не было обид по поводу каких бы то ни было переговоров, особенно если речь о Максе [Ферстаппене]. Как я уже много раз говорил, с чего бы команды не должны интересоваться Максом? Если бы ни у кого не было контрактов на следующий год, Макс стал бы первым номером для любого коллектива. И это объяснимо.

Но, в конечном счете, в каждой команде есть всего два места, и я знал, что моим позициям ничто не угрожает, если я продолжу так выступать. Так что ощущения у меня хорошие. Нет никакой спешки с переговорами. Мы хотим побеждать вместе.

Тем более сейчас Кими [Антонелли] и я напарники, мы приносим такой результат, оба являемся юниорами «Мерседеса», оба выполняем свою работу. Зачем менять то, что работает?» – высказался Джордж.

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