Флавио Бриаторе об уходе де Мео: «Это абсолютно ничего не меняет ни для меня, ни для «Альпин»

Бриаторе высказался об уходе де Мео из «Альпин».

Исполнительный консультант «Альпин» Флавио Бриаторе рассказал, что уход Луки де Мео из компании никак не повлияет на работу и будущее команды «Формулы-1».

Накануне стало известно, что Лука де Мео покидает пост исполнительного директора группы «Рено». Ожидается, что менеджер возглавит транснациональную компанию Kering, которой принадлежат бренды Yves Saint Laurent, Gucci, Balenciaga и другие.

При этом именно де Мео стоял за возвращением Бриаторе в «Альпин» в качестве фактического руководителя проекта.

«Что это меняет? Ничего, абсолютно ничего. Это ничего не меняет ни для меня, ни для команды. И я поздравляю Луку с переходом на новую работу», – рассказал Бриаторе.

Исполнительный директор «Рено» де Мео покинет компанию. Менеджер стоял за ребрендингом команды «Ф-1» в «Альпин» и приглашением Бриаторе