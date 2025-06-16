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Исполнительный директор «Рено» де Мео покинет компанию. Менеджер стоял за ребрендингом команды «Ф-1» в «Альпин» и приглашением Бриаторе

«Рено» объявила о предстоящем уходе де Мео.

Исполнительный директор группы «Рено» Лука де Мео покинет свой пост после пяти лет во главе автопроизводителя. Ожидается, что менеджер возглавит транснациональную компанию Kering, которой принадлежат бренды Yves Saint Laurent, Gucci, Balenciaga и другие.

Де Мео стоял за ребрендингом команды «Формулы-1» из «Рено» в «Альпин» в 2021 году. При нем руководителями коллектива успели поработать Сириль Абитебуль, Марцин Будковский, Отмар Сафнауэр, Бруно Фамен и Оливер Оукс. В данный момент командой де-факто управляет исполнительный советник Флавио Бриаторе, а в ближайшее время должны объявить о назначении Стива Нильсена.

Как предполагает The Race, уход босса поднимет вопросы о возможной продаже команды и будущем Бриаторе. Считается, что соглашение Флавио с де Мео обеспечило итальянцу существенный процент с коммерческих сделок «Альпин», за счет чего его фактический заработок превышал даже зарплату самого Луки.

Стив Нильсен станет руководителем «Альпин»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Race
Бруно Фамен
Отмар Сафнауэр
Оливер Оукс
Сириль Абитебуль
Марцин Будковский
logoФлавио Бриаторе
logoРено
logoФормула-1
Стив Нильсен
logoАльпин
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