Исполнительный директор «Рено» де Мео покинет компанию. Менеджер стоял за ребрендингом команды «Ф-1» в «Альпин» и приглашением Бриаторе

«Рено» объявила о предстоящем уходе де Мео.

Исполнительный директор группы «Рено » Лука де Мео покинет свой пост после пяти лет во главе автопроизводителя. Ожидается, что менеджер возглавит транснациональную компанию Kering, которой принадлежат бренды Yves Saint Laurent, Gucci, Balenciaga и другие.

Де Мео стоял за ребрендингом команды «Формулы-1» из «Рено» в «Альпин» в 2021 году. При нем руководителями коллектива успели поработать Сириль Абитебуль, Марцин Будковский, Отмар Сафнауэр, Бруно Фамен и Оливер Оукс. В данный момент командой де-факто управляет исполнительный советник Флавио Бриаторе , а в ближайшее время должны объявить о назначении Стива Нильсена.

Как предполагает The Race, уход босса поднимет вопросы о возможной продаже команды и будущем Бриаторе. Считается, что соглашение Флавио с де Мео обеспечило итальянцу существенный процент с коммерческих сделок «Альпин», за счет чего его фактический заработок превышал даже зарплату самого Луки.

Стив Нильсен станет руководителем «Альпин»