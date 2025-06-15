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Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Канады-2025

Положение пилотов в чемпионате после Гран-при Канады

1. Оскар Пиастри («Макларен») – 198 очков

2. Ландо Норрис («Макларен») – 176

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 155

4. Джордж Расселл («Мерседес») – 136

5. Шарль Леклер («Феррари») – 104

6. Льюис Хэмилтон («Феррари») – 79

7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 63

8. Алекс Албон («Уильямс») – 42

9. Эстебан Окон («Хаас») – 22

10. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») – 21

11. Нико Хюлькенберг («Заубер») – 20

12. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 14

13. Карлос Сайнс («Уильямс») – 13

14. Пьер Гасли («Альпин») – 11

15. Юки Цунода («Ред Булл») – 10

16. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 8

17. Оливер Бермэн («Хаас») – 6

18. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») – 4

19. Габриэл Бортолето («Заубер») – 0

20. Франко Колапинто («Альпин») – 0

21. Джек Дуэн («Альпин») – 0

Положение команд в Кубке конструкторов

1. «Макларен» – 374 очка

2. «Мерседес» – 199

3. «Феррари» – 183

4. «Ред Булл» – 162

5. «Уильямс» – 55

6. «Рейсинг Буллз» – 28

7. «Хаас» – 28

8. «Астон Мартин» – 22

9. «Заубер» – 20

10. «Альпин» – 11

Гран-при Канады-2025. Расселл выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Антонелли – 3-й, Норрис сошел после столкновения с Пиастри

Опубликовал: Михаил Ширяев
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logoФранко Колапинто
logoАльпин
logoПьер Гасли
logoЛанс Стролл
logoЛандо Норрис
logoХаас
logoЛиам Лоусон
logoАндреа Кими Антонелли
logoНико Хюлькенберг
logoАстон Мартин
logoРед Булл
logoЮки Цунода
logoИзак Аджар
logoФеррари
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logoЛьюис Хэмилтон
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