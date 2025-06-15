Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Канады-2025
Положение пилотов в чемпионате после Гран-при Канады
1. Оскар Пиастри («Макларен») – 198 очков
2. Ландо Норрис («Макларен») – 176
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 155
4. Джордж Расселл («Мерседес») – 136
5. Шарль Леклер («Феррари») – 104
6. Льюис Хэмилтон («Феррари») – 79
7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 63
8. Алекс Албон («Уильямс») – 42
9. Эстебан Окон («Хаас») – 22
10. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») – 21
11. Нико Хюлькенберг («Заубер») – 20
12. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 14
13. Карлос Сайнс («Уильямс») – 13
14. Пьер Гасли («Альпин») – 11
15. Юки Цунода («Ред Булл») – 10
16. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 8
17. Оливер Бермэн («Хаас») – 6
18. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») – 4
19. Габриэл Бортолето («Заубер») – 0
20. Франко Колапинто («Альпин») – 0
21. Джек Дуэн («Альпин») – 0
Положение команд в Кубке конструкторов
1. «Макларен» – 374 очка
2. «Мерседес» – 199
3. «Феррари» – 183
4. «Ред Булл» – 162
5. «Уильямс» – 55
6. «Рейсинг Буллз» – 28
7. «Хаас» – 28
8. «Астон Мартин» – 22
9. «Заубер» – 20
10. «Альпин» – 11
Гран-при Канады-2025. Расселл выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Антонелли – 3-й, Норрис сошел после столкновения с Пиастри