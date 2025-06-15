Джордж Расселл: «Не ожидаю, что Ферстаппен начнет оставлять больше места, скорее захочет доказать свою правоту»
Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл ответил на вопрос об ожиданиях от борьбы с лидером «Ред Булл» Максом Ферстаппеном на старте Гран-при Канады.
Британец завершил квалификацию первым, его соперник, который находится на грани дисквалификации на один этап – вторым.
«Не думаю, что какой-либо гонщик нацелен на столкновение с другим и получение штрафных баллов в лицензию.
Макс – один из лучших пилотов. У него нет причин бороться иначе, и я не ожидаю, что он начнет оставлять нам больше места. Пожалуй, скорее наоборот, захочет доказать свою правоту.
Так что я буду следить, но, в конце концов, мы все тут ради побед. Ты не станешь делать то, что поставит под удар собственное участие в гонке.
Кроме того, у нас насыщенный сезон. Если ты получишь бан на гонку, значит, получишь и проведешь какое-то время дома. Это не идеальная ситуация, но не конец света», – сообщил Джордж.
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