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Джордж Расселл: «Не ожидаю, что Ферстаппен начнет оставлять больше места, скорее захочет доказать свою правоту»

Расселл настроен на агрессивную атаку от Ферстаппена на старте.

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл ответил на вопрос об ожиданиях от борьбы с лидером «Ред Булл» Максом Ферстаппеном на старте Гран-при Канады.

Британец завершил квалификацию первым, его соперник, который находится на грани дисквалификации на один этап – вторым.

«Не думаю, что какой-либо гонщик нацелен на столкновение с другим и получение штрафных баллов в лицензию.

Макс – один из лучших пилотов. У него нет причин бороться иначе, и я не ожидаю, что он начнет оставлять нам больше места. Пожалуй, скорее наоборот, захочет доказать свою правоту.

Так что я буду следить, но, в конце концов, мы все тут ради побед. Ты не станешь делать то, что поставит под удар собственное участие в гонке.

Кроме того, у нас насыщенный сезон. Если ты получишь бан на гонку, значит, получишь и проведешь какое-то время дома. Это не идеальная ситуация, но не конец света», – сообщил Джордж.

Джордж Расселл о старте с Ферстаппеном с 1-го ряда: «У меня чуть больше запас по штрафным баллам»

Битва четырех команд за поул «Ф-1» в Канаде: Норрис и Леклер в нокауте, Расселл в восторге

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
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