Джордж Расселл: «Не ожидаю, что Ферстаппен начнет оставлять больше места, скорее захочет доказать свою правоту»

Расселл настроен на агрессивную атаку от Ферстаппена на старте.

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл ответил на вопрос об ожиданиях от борьбы с лидером «Ред Булл » Максом Ферстаппеном на старте Гран-при Канады .

Британец завершил квалификацию первым, его соперник, который находится на грани дисквалификации на один этап – вторым.

«Не думаю, что какой-либо гонщик нацелен на столкновение с другим и получение штрафных баллов в лицензию.

Макс – один из лучших пилотов. У него нет причин бороться иначе, и я не ожидаю, что он начнет оставлять нам больше места. Пожалуй, скорее наоборот, захочет доказать свою правоту.

Так что я буду следить, но, в конце концов, мы все тут ради побед. Ты не станешь делать то, что поставит под удар собственное участие в гонке.

Кроме того, у нас насыщенный сезон. Если ты получишь бан на гонку, значит, получишь и проведешь какое-то время дома. Это не идеальная ситуация, но не конец света», – сообщил Джордж.

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