Джордж Расселл о старте с Ферстаппеном с 1-го ряда: «У меня чуть больше запас по штрафным баллам»
Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл завоевал поул к Гран-при Канады, его соперник из «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал вторым.
«Потрясающий день! Последний круг получился, пожалуй, одним из самых волнующих в жизни: на руле у меня была дельта, и я видел, что с каждым поворотом еду на десятую быстрее. Когда я добрался до последнего поворота, отрыв был шесть десятых, и я подумал: «Мощный круг».
То, что мы пересекли черту и стали первыми – настоящий сюрприз, но я очень доволен», – поделился эмоциями от успеха Расселл.
Джордж также ответил на вопрос о борьбе с Максом:
«Мы друзья. Все хорошо.
У меня чуть больше запас по штрафным баллам. Посмотрим».
У Ферстаппена 11 штрафных баллов после столкновения с Расселлом в Испании, чемпион находится на грани дисквалификации на этап, на счету британца один балл за последний год.
Гран-при Канады-2025. Квалификация. Расселл выиграл поул, Ферстаппен – 2-й, Пиастри – 3-й