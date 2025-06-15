Джордж Расселл о старте с Ферстаппеном с 1-го ряда: «У меня чуть больше запас по штрафным баллам»

Расселл высказался о предстоящей битве с Ферстаппеном в Монреале.

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл завоевал поул к Гран-при Канады, его соперник из «Ред Булл » Макс Ферстаппен стал вторым.

«Потрясающий день! Последний круг получился, пожалуй, одним из самых волнующих в жизни: на руле у меня была дельта, и я видел, что с каждым поворотом еду на десятую быстрее. Когда я добрался до последнего поворота, отрыв был шесть десятых, и я подумал: «Мощный круг».

То, что мы пересекли черту и стали первыми – настоящий сюрприз, но я очень доволен», – поделился эмоциями от успеха Расселл.

Джордж также ответил на вопрос о борьбе с Максом:

«Мы друзья. Все хорошо.

У меня чуть больше запас по штрафным баллам. Посмотрим».

У Ферстаппена 11 штрафных баллов после столкновения с Расселлом в Испании , чемпион находится на грани дисквалификации на этап, на счету британца один балл за последний год.

Гран-при Канады-2025. Квалификация. Расселл выиграл поул, Ферстаппен – 2-й, Пиастри – 3-й