Тото Вольфф о поуле Расселла: «Один из лучших кругов Джорджа»

Вольфф доволен поулом Расселла в Монреале.

Исполнительный директор «Мерседеса » Тото Вольфф подвел итоги квалификации к Гран-при Канады, похвалив Джорджа Расселла за отличный круг, который принес тому поул.

«Один из лучших кругов Джорджа. Просто посмотрите на уровень конкуренции – Макс тоже был на «медиуме» и был очень близко. Пилоты «Макларена» и «Феррари» тоже были очень быстры. Но Джорджу удалось проехать блестящий круг.

Джордж единственный, кому удалось выйти из 1.10,00. Да, очень, очень сильный круг в его исполнении», – рассказал Вольфф.

Расклады в «Ф-1» перед Гран-при Канады: но хоть теперь-то «Макларен» точно победят?