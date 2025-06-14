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Кристиан Хорнер о возможной замене Ферстаппена: «Дисквалификация Макса – это то, чего мы бы отчаянно хотели избежать»

Хорнер высказался о возможной замене Ферстаппена.

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, что команда напрямую не готовится к возможности дисквалификации Макса Ферстаппена и поиске его замены.

На данный момент Ферстаппену не хватает всего одного штрафного балла, чтобы получить дисквалификацию на одну гонку – и первые два балла «сгорят» только после Гран-при Австрии.

При этом в «Ред Булл» подали в ФИА запрос на досрочное получение суперлицензии, которая позволяет выступать в «Ф-1», для своего юниора Арвида Линдблада. Что в прессе посчитали подготовкой «Ред Булл» на случай дисквалификации Макса.

«Арвид Линдблад находится в самом начале своего пути в «Формуле-1» – пока он просто получил суперлицензию.

Прежде всего, дисквалификация Макса на одну гонку – это та ситуация, которой мы бы отчаянно хотели избежать. Но если это все-таки случится, в нашем распоряжении достаточно гонщиков, из которых мы сможем выбрать замену. В любом случае, мы будем заниматься проработкой данного вопроса только в том случае, если это [дисквалификация Ферстаппена] действительно случится», – рассказал Хорнер.

Расклады в «Ф-1» перед Гран-при Канады: но хоть теперь-то «Макларен» точно победят?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
logoКристиан Хорнер
logoРед Булл
Арвид Линдблад
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
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