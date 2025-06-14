Мартин Брандл: «Леклер, Хэмилтон, Вассер – великолепное трио, проблема «Феррари» не в них»

Брандл похвалил пилотов и руководителя «Феррари» на фоне слухов.

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл высказался о предполагаемом уходе гонщика Шарля Леклера и руководителя Фредерика Вассера из «Феррари».

Монегаск, его босс и команда отрицают данную информацию.

«Выступая за «Феррари», ты представляешь страну. Вот с чем приходится мириться.

Помню, Росс Браун рассказывал мне, что одним из его первых решений в команде было убрать со столов нарезки прессы, потому что они морочили людям голову.

Сочетание Леклера, Хэмилтона и Вассера – великолепное трио. Не считаю, что проблема в них. Проблема в том, что нужно сделать болид чуть быстрее», – подчеркнул эксперт на Гран-при Канады.

Фредерик Вассер о слухах об уходе: «Полное неуважение к людям в «Феррари». Наверное, это единственный способ существования для таких журналистов»

Шарль Леклер: «Понятия не имею, откуда взялись слухи о моем уходе. Лучше я буду все это игнорировать»