Мартин Брандл: «Леклер, Хэмилтон, Вассер – великолепное трио, проблема «Феррари» не в них»
Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл высказался о предполагаемом уходе гонщика Шарля Леклера и руководителя Фредерика Вассера из «Феррари».
Монегаск, его босс и команда отрицают данную информацию.
«Выступая за «Феррари», ты представляешь страну. Вот с чем приходится мириться.
Помню, Росс Браун рассказывал мне, что одним из его первых решений в команде было убрать со столов нарезки прессы, потому что они морочили людям голову.
Сочетание Леклера, Хэмилтона и Вассера – великолепное трио. Не считаю, что проблема в них. Проблема в том, что нужно сделать болид чуть быстрее», – подчеркнул эксперт на Гран-при Канады.
Фредерик Вассер о слухах об уходе: «Полное неуважение к людям в «Феррари». Наверное, это единственный способ существования для таких журналистов»
Шарль Леклер: «Понятия не имею, откуда взялись слухи о моем уходе. Лучше я буду все это игнорировать»