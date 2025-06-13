Фредерик Вассер о слухах об уходе: «Полное неуважение к людям в «Феррари». Наверное, это единственный способ существования для таких журналистов»

Вассер раздраженно прокомментировал слухи об уходе из «Феррари».

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер резко высказался о том, что итальянские медиа отправляют его в отставку. Ранее Скудерия опровергла слухи о разрыве с менеджером.

«Во-первых, мне нужно сохранять спокойствие, ведь я не хочу закончить походом к стюардам [за мат].

Это итальянская пресса – не вся. Дело не во мне, с этим я могу справиться. Скорее речь о людях в команде. Ты вбрасываешь имя, и, на мой взгляд, это неуважение к ним, к их семьям. Такое уже было в прошлом году с главой отдела аэродинамики. Всплывали и другие имена в этом сезоне.

Я не знаю, какова цель. Я не понимаю, в чем цель. Пожалуй, просто наехать на команду, но в данном случае я не вижу смысла. Наверное, для них это единственный способ существования. Вот причина, пожалуй. Но это действительно вредит команде.

На какой-то стадии это приводит к потере концентрации. Когда сражаешься за титул, важная каждая деталь. В мы с начала уик-энда говорим только об этом. Если стремились поставить команду в такое положение, то цель достигнута. Но, думаю, таким способом мы не можем выиграть чемпионат, по крайней мере не с такими журналистами.

Когда я присоединился [к «Феррари»], стал руководителем команды, я понимал, что нахожусь под ударом. Полагаю, с этим довольно легко справиться. Скорее речь о людях в команде, которые очень упорно трудятся, а им говорят, что этого человека заменят, другого заменят, третий бесполезен.

Честно говоря, это очень и очень сурово со стороны этих журналистов. Не хочу грести всех под одну гребенку, но они должны учитывать, что у этих людей есть семьи, жены, дети, и это полное неуважение.

Больше не хочу говорить об этой ерунде», – заявил француз на Гран-при Канады .

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