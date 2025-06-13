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Шарль Леклер: «Понятия не имею, откуда взялись слухи о моем уходе. Лучше я буду все это игнорировать»

Леклер опроверг слухи о желании покинуть «Феррари».

Пилот «Феррари» Шарль Леклер заявил, что не собирается уходить из Скудерии, и что наоборот стремится помочь команде добиться прогресса.

Информация о том, что Леклер рассматривает возможность смены команды появилась в итальянской прессе вместе со слухами о возможной отставке Фредерика Вассера.

«Я очень удивлен. Понятия не имею, откуда взялись эти слухи. Так что лучше я буду все это просто игнорировать. Я никогда не говорил ничего подобного в последних гонках. На самом деле все наоборот – я продолжаю говорить о том, как я люблю эту команду и как сильно я хочу помочь «Феррари» вернуться на вершину. Так что да, я был очень удивлен.

У нас есть общее виденье ситуации, которое разделяем мы трое – я, Фред [Вассер], Льюис [Хэмилтон], – и которого придерживаемся в стремлении вернуться к победам. И мы вместе работаем над достижением этой цели. У нас есть план и мы стараемся его придерживаться.

При этом никто из нас, разумеется, не может быть доволен тем, как дела идут прямо сейчас. Это ясно. Перед началом сезона мы считали, что у нас будут шансы побороться с «Маклареном» и «Ред Булл» за победу в чемпионате. Но пока, очевидно, этого не происходит. Тем не менее, как мне кажется, очень немногим удалось действительно во всем разобраться…за исключением «Макларена», поскольку им удалось сделать огромный шаг вперед в сравнении с прошлым сезоном», – рассказал Леклер.

Расклады в «Ф-1» перед Гран-при Канады: но хоть теперь-то «Макларен» точно победят?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
logoФеррари
logoФормула-1
Гран-при Канады
logoШарль Леклер
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