Льюис Хэмилтон: «Мне нравится работать с Вассером. Он – главная причина, по которой я получил возможность оказаться в «Феррари»

Хэмилтон назвал чушью слухи об уходе Вассера.

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон высказался в поддержку Фредерика Вассера, который, согласно информации в итальянской прессе, может потерять свой пост из-за неудовлетворительных результатов команды.

«Я узнал обо всем этом совсем недавно. Мне рассказали об этом, сам я не читал эти истории. И да, слышать о подобных историях не слишком приятно.

Во-первых, мне очень нравится работать с Фредом . Фред – это главная причина, по которой я оказался в этой команде, по которой я вообще получил эту возможность, и за которую буду всегда благодарен.

Мы вместе, и мы упорно работаем. Да, дела идут не лучшим образом, но я здесь для того, чтобы работать и с командой, и с Фредом. Я хочу, чтобы Фред работал в этой команде.

Я верю, что Фред – именно тот человек, который приведет нас на вершину. Вот и все. А то, что люди пишут в прессе – это полная чушь.

А еще люди придумывают все эти истории о том, что я больше не хочу гоняться и рассматриваю возможность ухода. Притом, что я только начал выступать за «Феррари ». Могу сказать, что я здесь на несколько лет, я здесь надолго. И мыслями я здесь, а не где-то еще. Так что никаких сомнений у меня нет. Пожалуйста, перестаньте придумывать все эти истории», – рассказал Хэмилтон.

Расклады в «Ф-1» перед Гран-при Канады: но хоть теперь-то «Макларен» точно победят?