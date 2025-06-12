«Феррари» категорически опровергла информацию о возможной отставке Вассера

«Феррари» опровергла возможность отставки Вассера.

Сегодня сразу три ведущих итальянских издания (Corriere della Sera, Gadzetta dello Sport и Corriere dello Sport) выпустили материалы с инсайдерской информацией о том, что руководитель «Феррари» Фредерик Вассер может потерять свой пост, если результаты команды не улучшатся в ближайшее время.

В качестве вероятного преемника Вассера называли Антонелло Колетту, который в данный момент возглавляет программу «Феррари» в гонках WEC и GT.

Издание Crash.net обратилось в «Феррари» с просьбой прокомментировать данную информацию, на что в команде в категоричной форме опровергли предположения о том, что будущее Вассера в «Феррари» находится под угрозой.

Будущее Вассера в «Феррари» может быть под угрозой (CdS)