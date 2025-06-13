Макс Ферстаппен: «Дисквалификация не станет концом света»
Ферстаппен не придает чрезмерного значения возможному пропуску гонки.
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о том, как воспринимает дисквалификацию на один этап, от которой его отделяет один штрафной балл.
«Такая ситуация, ничего не поделаешь. Мы просто смотрим вперед и стараемся каждый раз выступать как можно лучше. Мой подход не изменится, за других говорить не могу.
Если смотреть в целом, пропуск гонки – неидеальная ситуация, но это не станет концом света», – признался четырехкратный чемпион «Формулы-1» в беседе со Sky Sports перед Гран-при Канады.
Макс Ферстаппен не поменяет стиль борьбы из-за возможной дисквалификации: «С чего бы? Я буду гоняться как обычно»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Crash.Net
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