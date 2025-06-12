Джордж Расселл: «Не жду извинений от Ферстаппена»

Расселл не ждет извинений от Ферстаппена.

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл рассказал, что ему не нужны извинения со стороны Макса Ферстаппена за столкновение на Гран-при Испании .

По мнению Расселла, Ферстаппен навредил только себе, поскольку получил штраф и потерял место на подиуме.

«Если Макс наберет 12 штрафных баллов, то дисквалификация не будет несправедливой. В конце концов, для этого и существует система штрафных баллов. Если ты продолжаешь совершать безрассудные маневры и набирать штрафные баллы – ты будешь накапливать штрафные баллы и в итоге будешь дисквалифицирован на одну гонку. В данном случае все в руках гонщика.

В той ситуации Макс пытался выдавить меня с трассы. Не думаю, что он пытался намеренно в меня врезаться. Он хотел как бы напугать меня, но не рассчитал. Опять же, я не мог испугаться из-за этого, данный маневр меня скорее удивил.

И я не жду от Макса извинений. Его действия дорого ему обошлись, а мне сыграли на пользу. Так что я скорее должен благодарить его.

Хотя понятно, что если бы он выбил меня с трассы, у меня были бы совершенно другое мнение. Но было приятно видеть, что он взял на себя ответственность. Его действия меня немного удивили», – рассказал Расселл.

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