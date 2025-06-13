Макс Ферстаппен не поменяет стиль борьбы из-за возможной дисквалификации: «С чего бы? Я буду гоняться как обычно»

Ферстаппен заверил, что продолжит действовать агрессивно на трассе.

Гонщик «Ред Булл » Макс Ферстаппен , оказавшийся на грани дисквалификации на один этап за перебор штрафных баллов, ответил на вопрос о том, поменяет ли он стиль борьбы.

«Нет, ничего не изменилось. С чего бы?

Что есть, то есть. Раньше у меня было восемь баллов, теперь 11. Ну, я не могу просто постоянно уступать. Я буду гоняться так, как делаю обычно. Я доверяю себе», – заявил четырехкратный чемпион «Формулы-1» перед Гран-при Канады .

Ферстаппен не стал рассуждать о том, справедливо ли оказался в такой опасной для себя ситуации:

«Мне не нужно в это углубляться. В то же время жизнь в целом несправедлива. Я не переживаю из-за этого. Я просто приехал гоняться, и я всегда сражаюсь жестко – считаю, так и нужно. А потом мы отправимся на следующую гонку.

Как я уже говорил, в тот момент это было неверное решение. Неправильная оценка ситуации в повороте, однако мне не стоит погружаться во все детали: почему, как и что. Все люди допускают ошибки в жизни. Все делают выводы, и мы просто движемся дальше.

Просто это были несколько очень разочаровывающих кругов подряд. Когда я ехал на прямой, я уже чуть не разбил болид на «харде». Потом в меня въехали в первом повороте. Затем мне приказали вернуть позицию. Это бессмыслица. Просто многие факторы сложились.

До того момента гонка складывалась хорошо. Мы выбрали верную стратегию, по крайней мере оказывали давление на «Макларен», но он опять был очень быстрым в сравнении со всеми. Но да, итог вышел разочаровывающим».

Нидерландец отреагировал на замечание о том, что его штрафные баллы останутся темой для обсуждений до октября, когда спишется большое количество очков:

«Может, для вас, не для меня. Я об этом не думаю».

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