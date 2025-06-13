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Оскар Пиастри: «Пять побед в девяти гонках – это больше, чем я ожидал, даже за рулем конкурентоспособной машины»

Пиастри близок к рекорду для австралийских гонщиков «Ф-1».

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри отметил, что выступает в «Формуле-1» ради побед и титулов, а не статистики, хоть она ему и приятна.

Пиастри в этом сезоне одержал уже пять побед. Ни одному австралийскому гонщику не удавалось выиграть больше пяти гонок за один сезон. По пять побед на счету у Джека Брэбэма в 1960 году и Алана Джонса в 1980 году. В обоих случаях именитые соотечественники Пиастри становились чемпионами «Формулы-1» по итогам сезона.

«Это приятная статистика, но я был бы рад присоединиться к списку этих пилотов в статусе чемпиона мира. Но да, начало неплохое. Пять побед в девяти гонках – это больше, чем я ожидал, даже за рулем конкурентоспособной машины. Хотя в этом сезоне были моменты, которые я бы хотел исправить. Но в целом я горжусь проделанной вместе с командой работой.

И хотя вся эта статистика мне приятна, я здесь не ради нее. Я здесь чтобы постараться выиграть больше гонок и побороться за чемпионат, так что я надеюсь, что впереди меня ждут и другие классные статистические рекорды.

Этот уик-энд должен сложиться хорошо. После прошлого сезона я над многим поработал, хотя эта гонка и так, обычно, дается мне хорошо. Хотя забавно, что те гонки, которые в прошлом сезоне получились для меня очень плохими, в этом году оказались лучшими. В то время как некоторые гонки, которые в прошлом году получились хорошими, в этом году наоборот прошли так себе. Так что посмотрим. Но я ожидаю хороший гоночный уик-энд», – рассказал Пиастри.

Расклады в «Ф-1» перед Гран-при Канады: но хоть теперь-то «Макларен» точно победят?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
Алан Джонс
logoМакларен
logoОскар Пиастри
Гран-при Канады
Джек Брэбэм
logoФормула-1
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