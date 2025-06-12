Будущее Вассера в «Феррари» может быть под угрозой (CdS)

Вассер может потерять должность руководителя «Феррари».

По информации итальянского Corierre della Sera, руководитель «Феррари» Фредерик Вассер находится под давлением и должен улучшить результаты команды, чтобы сохранить свой пост.

Отмечается, что в том случае, если боссы «Феррари» Джон Элканн и Бенедетто Винья все-таки примут решение прекратить сотрудничество с Вассером, его место будет предложено занять Антонелло Колетте.

Антонелло Колетта является боссом программ «Феррари» в WEC и GT. Под его руководством «Феррари» удалось одержать две победы в легендарном марафоне «24 часа Ле-Мана». Также «Феррари» является главным фаворитом гонки и в этом году.

При этом Колетта уже рассматривался в качестве кандидата на пост руководителя команды «Феррари» в «Формуле-1», когда в Скудерии искали замену для Маттиа Бинотто. Но Колетта в тот раз отказался, решив продолжить работу в подразделении гонок на выносливость.

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