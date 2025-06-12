Гельмут Марко: «Поначалу не думал, что Ферстаппен выиграет четыре титула»

Марко заявил, что Ферстаппен превзошел его ожидания.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко высказался о ставке молодежной программы на Макса Ферстаппена .

«Поначалу я тоже не думал, что Макс выиграет четыре титула. Но было нечто особенное в том, как он гонялся в дождевых условиях, когда на две секунды опережал остальных.

То, что он стал доминировать и превратился в одного из лучших гонщиков всех времен, подтверждает, что мы сделали верный выбор. Кроме того, нам посчастливилось взрастить такие большие таланты, характеры.

Безусловно, он лучший пилот, который у нас когда-либо был. Он постоянно развивается. В Имоле он совершил невероятный обгон в третьем повороте. Я не вижу предела его прогрессу», – признался австриец в подкасте The Inside Track.

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