Экс-механик «Ред Булл» Николас: «Ферстаппен выиграет титул в этом году и завершит карьеру, полагаю»

Бывший механик Ферстаппена предположил, что Макс уйдет из «Ф-1» в этом году.

Блогер Калум Николас, многие годы работавший механиком в «Ред Булл », ответил на вопрос о том, сколько титулов заработает Макс Ферстаппен.

«Пять. Считаю, Макс выиграет в этом году, а затем, полагаю, завершит карьеру», – сказал Николас на канале Лукаса Стюарта.

Эксперт подчеркнул, что высказывает лишь свое предположение:

«Безусловно, я ничего не знаю».

Несмотря на уход из «Ред Булл», Николас продолжает болеть за Ферстаппена:

«Было бы безумием не поддерживать Макса».

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