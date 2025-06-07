Экс-механик «Ред Булл» Николас: «Ферстаппен выиграет титул в этом году и завершит карьеру, полагаю»
Бывший механик Ферстаппена предположил, что Макс уйдет из «Ф-1» в этом году.
Блогер Калум Николас, многие годы работавший механиком в «Ред Булл», ответил на вопрос о том, сколько титулов заработает Макс Ферстаппен.
«Пять. Считаю, Макс выиграет в этом году, а затем, полагаю, завершит карьеру», – сказал Николас на канале Лукаса Стюарта.
Эксперт подчеркнул, что высказывает лишь свое предположение:
«Безусловно, я ничего не знаю».
Несмотря на уход из «Ред Булл», Николас продолжает болеть за Ферстаппена:
«Было бы безумием не поддерживать Макса».
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
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