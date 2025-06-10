Ральф Шумахер: «Титул Ферстаппена в этом году – иллюзия»

Ферстаппен потеряет чемпионство в 2025 году, заявил Ральф Шумахер.

Эксперт немецкого Sky и бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер назвал призрачными шансы гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена в пятый раз подряд завершить сезон на первом месте.

«Я считаю, что титул в этом году – иллюзия.

Макс способен вносить решающий вклад, но не всегда, а машина не оправдывает ожиданий – увы, как и команда. Макс не может отыграть такое отставание в долгосрочной перспективе. Значит, у него нет шансов в борьбе с «Маклареном», если только два пилота «Макларена » не столкнутся между собой», – заявил Ральф в превью Гран-при Канады .

Ральф Шумахер: «Талантливые инженеры не хотят переходить в «Ред Булл», пока у руля Хорнер. Ферстаппену стоит об этом задуматься»

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