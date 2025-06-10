Журналист Бенсон: «Норрис и Пиастри пока далеко не враждующие Мэнселл и Пике, упустившие титул в борьбе с Простом в 1986-м»

Бенсон порассуждал о борьбе Норриса с Пиастри и исторических параллелях.

Редактор BBC Эндрю Бенсон высказался о дилемме, стоящей перед «Маклареном », оба пилота которого сражаются за титул с Максом Ферстаппеном – явным лидером «Ред Булл».

«С одной стороны, коллективы часто критикуют за командные приказы и ставку на одного гонщика. С другой, то же самое может случиться, когда есть два равных пилота, которые претендуют на титул и делят между собой очки, в то время как против них борется единственный гонщик из другой команды.

Очевидно, в этом году второй случай.

Можно провести исторические параллели: к примеру, в 1986 году у «Уильямса » была быстрейшая машина, однако Найджел Мэнселл и Нельсон Пике были враждующими напарниками, а Ален Прост из «Макларена» провел прекрасный сезон, проскользнул между ними и завоевал титул в драматичной заключительной гонке в Австралии.

Ландо Норрис и Оскар Пиастри – пока что – далеко не Мэнселл и Пике. Отношения между ними хорошие, а внутрикомандная борьба ведется в такой манере, которой позавидовал бы любой коллектив.

У «Макларена» в данный момент фактически нет выбора – надо продолжать сезон в том же духе. Контракты Норриса и Пиастри гарантируют им равные условия, а философия «Макларена» позволяет пилотам свободно сражаться.

В команде принимают, что гонщики, вероятно, столкнутся, но считают, что благодаря своему подходу справятся и с этим.

Пока все работает. Команда понимает, что Макс Ферстаппен является реальной угрозой, и даже есть риск, что он «исполнит Проста», – написал Бенсон.

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