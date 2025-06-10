  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Журналист Бенсон: «Норрис и Пиастри пока далеко не враждующие Мэнселл и Пике, упустившие титул в борьбе с Простом в 1986-м»
8

Журналист Бенсон: «Норрис и Пиастри пока далеко не враждующие Мэнселл и Пике, упустившие титул в борьбе с Простом в 1986-м»

Бенсон порассуждал о борьбе Норриса с Пиастри и исторических параллелях.

Редактор BBC Эндрю Бенсон высказался о дилемме, стоящей перед «Маклареном», оба пилота которого сражаются за титул с Максом Ферстаппеном – явным лидером «Ред Булл».

«С одной стороны, коллективы часто критикуют за командные приказы и ставку на одного гонщика. С другой, то же самое может случиться, когда есть два равных пилота, которые претендуют на титул и делят между собой очки, в то время как против них борется единственный гонщик из другой команды.

Очевидно, в этом году второй случай.

Можно провести исторические параллели: к примеру, в 1986 году у «Уильямса» была быстрейшая машина, однако Найджел Мэнселл и Нельсон Пике были враждующими напарниками, а Ален Прост из «Макларена» провел прекрасный сезон, проскользнул между ними и завоевал титул в драматичной заключительной гонке в Австралии.

Ландо Норрис и Оскар Пиастри – пока что – далеко не Мэнселл и Пике. Отношения между ними хорошие, а внутрикомандная борьба ведется в такой манере, которой позавидовал бы любой коллектив.

У «Макларена» в данный момент фактически нет выбора – надо продолжать сезон в том же духе. Контракты Норриса и Пиастри гарантируют им равные условия, а философия «Макларена» позволяет пилотам свободно сражаться.

В команде принимают, что гонщики, вероятно, столкнутся, но считают, что благодаря своему подходу справятся и с этим.

Пока все работает. Команда понимает, что Макс Ферстаппен является реальной угрозой, и даже есть риск, что он «исполнит Проста», – написал Бенсон.

Гельмут Марко: «Пиастри пока не на уровне Ферстаппена»

Эрик Булье: «Если пилот «Макларена» заболеет, другой выполнит его работу. Если заболеет Ферстаппен, что случится с «Ред Булл»?»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: BBC
logoОскар Пиастри
logoРед Булл
logoМакс Ферстаппен
logoАлен Прост
logoФормула-1
Найджел Мэнселл
logoЛандо Норрис
logoУильямс
Нельсон Пике
logoМакларен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
В «Астон Мартин» официально подтвердили участие Стролла в Гран-при Канады
39 минут назад
Дэвид Култхард о Хэмилтоне в «Феррари»: «Для меня это было похоже на возвращение Шумахера с «Мерседесом»
1сегодня, 13:50
На Гран-при Канады дождь возможен только в воскресенье
сегодня, 13:19
Флавио Бриаторе: «Уверен, Колапинто очень хороший гонщик. Ему просто нужно больше времени на трассе»
3сегодня, 12:53
Андреа Стелла: «Норрис и Пиастри подходят к соперничеству внутри команды со всей ответственностью»
сегодня, 11:43
Дерек Уорик: «Судя по всему, решение «Ред Булл» отпустить Переса было ошибкой»
6сегодня, 11:18
Эмерсон Фиттипальди: «Впечатляет, как Ферстаппену всегда удается использовать все возможности болида «Ред Булл»
2сегодня, 10:13
«Формула-1» не будет проводить шоу с презентацией болидов всех команд в 2026 году (Autosport)
сегодня, 09:47
Майк Крак: «План «А» – вернуть Стролла за руль «Астон Мартин» на этапе в Монреале»
1сегодня, 08:32
«Адидас» станет спонсором команды «Ауди»
9сегодня, 08:14
Ко всем новостям
Последние новости
Третий этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на классической версии «Нижегородского кольца» 14-15 июня
9 июня, 11:05Фото
7 и 8 июня на автодроме «Игора Драйв» прошел фестиваль «Мото Драйв 2025»
9 июня, 10:15Фото
Где смотреть Гран-при Канады-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 июня, 06:15
Тимофей Добровольский и Георгий Бибаев – победители третьего этапа чемпионата по дрифту RDS Open
2 июня, 10:20Фото
31 мая и 1 июня автодром Moscow Raceway впервые примет чемпионат по дрифту RDS Open
27 мая, 10:55Фото
24 мая на автодроме Moscow Raceway прошел первый этап Российской серии гонок на выносливость (REC) 2025 – Гран-при Авто Mail
26 мая, 12:26Фото
Антон Козлов одержал на «Игора Драйв» вторую в карьере победу в RDS GP
326 мая, 12:03Фото
Где смотреть Гран-при Испании-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
26 мая, 06:20
Новинки российской гоночной техники покажут 24 мая на первом этапе Российской серии гонок на выносливость (REC) 2025 – Гран-при Авто Mail
20 мая, 11:45Фото
Обновленная конфигурация «Игора Драйв» примет второй этап RDS GP 2025 24-25 мая
19 мая, 14:53Фото