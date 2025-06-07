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Эрик Булье: «Если пилот «Макларена» заболеет, другой выполнит его работу. Если заболеет Ферстаппен, что случится с «Ред Булл»?»

Экс-босс команд «Ф-1» назвал рискованной ставку «Ред Булл» на одного пилота.

Бывший менеджер «Макларена» и «Лотуса» Эрик Булье поделился мыслями об излишней зависимости «Ред Булл» от Макса Ферстаппена, приведя в пример свою бывшую команду.

«Макс – особенный гонщик, он на пути к тому, чтобы стать, как говорится, новым GOAT (величайшим в истории – Спортс’’), он на высоте. И это забавно – он либо нравится вам, либо нет.

Конечно, в болиде он ведет себя довольно жестко, но так и нужно. Мне повезло знать его лично, и на самом деле он довольно приятный человек, при этом непримиримый соперник.

То, что он способен делать с машиной, поражает, ведь он извлекает скорость из своего болида, а напарники – нет. Любой, кто становится его партнером, отстает, и очевидно, что он держит на себе команду.

Но это довольно опасная ситуация. Не желаю никому ничего плохого, но если один из пилотов «Макларена» заболеет, другой выполнит его работу. Если заболеет Макс, что случится с «Ред Булл»?» – порассуждал Булье.

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Таран Ферстаппена – доказательство, что Макса не поменяли титулы и семья

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
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