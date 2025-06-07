Эрик Булье: «Если пилот «Макларена» заболеет, другой выполнит его работу. Если заболеет Ферстаппен, что случится с «Ред Булл»?»

Экс-босс команд «Ф-1» назвал рискованной ставку «Ред Булл» на одного пилота.

Бывший менеджер «Макларена» и «Лотуса » Эрик Булье поделился мыслями об излишней зависимости «Ред Булл» от Макса Ферстаппена , приведя в пример свою бывшую команду.

«Макс – особенный гонщик, он на пути к тому, чтобы стать, как говорится, новым GOAT (величайшим в истории – Спортс’’), он на высоте. И это забавно – он либо нравится вам, либо нет.

Конечно, в болиде он ведет себя довольно жестко, но так и нужно. Мне повезло знать его лично, и на самом деле он довольно приятный человек, при этом непримиримый соперник.

То, что он способен делать с машиной, поражает, ведь он извлекает скорость из своего болида, а напарники – нет. Любой, кто становится его партнером, отстает, и очевидно, что он держит на себе команду.

Но это довольно опасная ситуация. Не желаю никому ничего плохого, но если один из пилотов «Макларена » заболеет, другой выполнит его работу. Если заболеет Макс, что случится с «Ред Булл »?» – порассуждал Булье.

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