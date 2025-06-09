MotoGP. Марк Маркес: «Для меня и ребят победа в Арагоне была обязательной»

Маркес заявил, что был обязан выигрывать Гран-при Арагона.

Пилот «Дукати » Марк Маркес рассказал, что победа на этапе в Арагоне была для него обязательной в контексте борьбы за чемпионский титул.

Благодаря победе Марк Маркес увеличил преимущество в общем зачете над своим братом Алексом до 32 очков. В то время как напарник по команде Франческо Баньяя отстает от Марка уже на 93 очка.

«Для меня и ребят в моих боксах эта победа была обязательной. Да, хорошо, я лидирую в чемпионате. У меня есть преимущество по очкам над Алексом (Маркесом), есть преимущество над Пекко (Франческо Баньяей). Тем не менее, на двух очень хороших для меня трассах, в Остине и Хересе, я потерял 50 очков.

Если мы хотим бороться за победу в чемпионате, то не можем позволить себе повторять такие ошибки. В особенности, как в Остине (где Маркес упал, лидируя в гонке). В Остине я допустил большую ошибку. В последней же гонке я был очень сосредоточен», – рассказал Маркес.

MotoGP. Гран-при Арагона. Марк Маркес выиграл гонку, Алекс Маркес – 2-й, Баньяя – 3-й