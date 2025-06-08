  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • MotoGP. Гран-при Арагона. Марк Маркес выиграл гонку, Алекс Маркес – 2-й, Баньяя – 3-й
10

MotoGP. Гран-при Арагона. Марк Маркес выиграл гонку, Алекс Маркес – 2-й, Баньяя – 3-й

Гонщик «Дукати» Марк Маркес одержал победу на Гран-при Арагон\.

Маркес уверенно стартовал с поула и удерживал лидерство до самого финиша. Брат Марка Алекс Маркес долгое время старался оказывать давление на лидера, но в итоге сосредоточился на сохранении второй позиции в борьбе с Франческо Баньяей

MotoGP

Гран-при Арагона

Арагон, Испания

8 июня 2025 года

1. Марк Маркес («Дукати») – 41.11,195

2. Алекс Маркес («Грезини») +1,107

3. Франческо Баньяя («Дукати») +2,029

4. Педро Акоста («КТМ») +7,657

5. Франко Морбиделли («ВР46») +10,363

6. Фермин Альдегер («Грезини») +11,889

7. Хоан Мир («Хонда») +14,938

8. Марко Беццекки («Априлия») +16,022

9. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +18,321

10. Рауль Фернандес («Трэкхаус») +19,190

11. Алекс Ринс («Ямаха») +19,646

12. Энеа Бастианини («Тек 3») +24,624

13. Аугусто Фернандес («Ямаха») +25,986

14. Джек Миллер («Прамак») +26,761

15. Мигел Оливейра («Прамак») +27,112

16. Сомкиат Чантра («ЛЧР-Хонда») +37,117

17. Лоренцо Савадори («Априлия») +43,588

18. Маверик Виньялес («Тек 3») +1.26,319

Сошли:

Фабио Куартараро («Ямаха»)

Брэд Биндер («КТМ»)

Жоан Зарко («ЛЧР-Хонда»)

MotoGP. Гран-при Арагона. Марк Маркес выиграл спринт, Алекс Маркес – 2-й, Альдегер – 3-й, Баньяя – 12-й

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: официальный сайт MotoGP
ЛЧР
logoХоан Мир
Франко Морбиделли
Педро Акоста
Хонда MotoGP
logoФранческо Баньяя
Алекс Ринс
Лоренцо Савадори
Жоан Зарко
Фермин Альдегер
Ямаха
logoМарк Маркес
Энеа Бастианини
Фабио ди Джанантонио
Рауль Фернандес
Дукати
Аугусто Фернандес
ВР46
Прамак
Брэд Биндер
Мигел Оливейра
Грезини
Алекс Маркес
Гран-при Арагона MotoGP
Трэкхаус Рейсинг
результаты
КТМ
logoчемпионат мира MotoGP
logoФабио Куартараро
Джек Миллер
Марко Беццекки
Тек 3
Сомкиат Чантра
Априлия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Питер Уиндзор поставил бы 3000 евро на титул Ферстаппена: «На Пиастри или Норрисе заработаешь один евро, а Макс еще способен одержать несколько побед»
11 минут назад
Мазепин стал мастером спорта России
248 минут назад
Гран-при Канады-2025. Расписание трансляций
сегодня, 16:25
Журналист Бенсон: «Трудно увидеть разницу между Колапинто и Дуэном, Франко пока не выполняет ни одну из задач «Альпин»
1сегодня, 14:59
Двукратный чемпион «Супербайка» Топрак Разгатлиоглу переходит в MotoGP и будет выступать за «Прамак» с 2026 года
3сегодня, 14:18
Гонка «Ф-1» в Барселоне будет проводиться как Гран-при Барселоны-Каталонии (GPblog)
1сегодня, 13:52
Журналист Бенсон: «Норрис и Пиастри пока далеко не враждующие Мэнселл и Пике, упустившие титул в борьбе с Простом в 1986-м»
4сегодня, 13:06
17-летний юниор «Ред Булл» Линдблад получил суперлицензию и может выступать в «Ф-1»
7сегодня, 12:17
Дерек Уорик: «Ферстаппен общается с четырьмя командами, но в итоге останется в «Ред Булл»
9сегодня, 10:51
Босс «Рейсинг Буллз»: «Аджара придется заковать в наручники до конца 2026-го. Ради всего святого, не забирайте Изака слишком рано»
2сегодня, 10:04
Ко всем новостям
Последние новости
Третий этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на классической версии «Нижегородского кольца» 14-15 июня
вчера, 11:05Фото
7 и 8 июня на автодроме «Игора Драйв» прошел фестиваль «Мото Драйв 2025»
вчера, 10:15Фото
Где смотреть Гран-при Канады-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
вчера, 06:15
Тимофей Добровольский и Георгий Бибаев – победители третьего этапа чемпионата по дрифту RDS Open
2 июня, 10:20Фото
31 мая и 1 июня автодром Moscow Raceway впервые примет чемпионат по дрифту RDS Open
27 мая, 10:55Фото
24 мая на автодроме Moscow Raceway прошел первый этап Российской серии гонок на выносливость (REC) 2025 – Гран-при Авто Mail
26 мая, 12:26Фото
Антон Козлов одержал на «Игора Драйв» вторую в карьере победу в RDS GP
326 мая, 12:03Фото
Где смотреть Гран-при Испании-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
26 мая, 06:20
Новинки российской гоночной техники покажут 24 мая на первом этапе Российской серии гонок на выносливость (REC) 2025 – Гран-при Авто Mail
20 мая, 11:45Фото
Обновленная конфигурация «Игора Драйв» примет второй этап RDS GP 2025 24-25 мая
19 мая, 14:53Фото