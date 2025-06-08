MotoGP. Гран-при Арагона. Марк Маркес выиграл гонку, Алекс Маркес – 2-й, Баньяя – 3-й
Маркес уверенно стартовал с поула и удерживал лидерство до самого финиша. Брат Марка Алекс Маркес долгое время старался оказывать давление на лидера, но в итоге сосредоточился на сохранении второй позиции в борьбе с Франческо Баньяей
MotoGP
Гран-при Арагона
Арагон, Испания
8 июня 2025 года
1. Марк Маркес («Дукати») – 41.11,195
2. Алекс Маркес («Грезини») +1,107
3. Франческо Баньяя («Дукати») +2,029
4. Педро Акоста («КТМ») +7,657
5. Франко Морбиделли («ВР46») +10,363
6. Фермин Альдегер («Грезини») +11,889
7. Хоан Мир («Хонда») +14,938
8. Марко Беццекки («Априлия») +16,022
9. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +18,321
10. Рауль Фернандес («Трэкхаус») +19,190
11. Алекс Ринс («Ямаха») +19,646
12. Энеа Бастианини («Тек 3») +24,624
13. Аугусто Фернандес («Ямаха») +25,986
14. Джек Миллер («Прамак») +26,761
15. Мигел Оливейра («Прамак») +27,112
16. Сомкиат Чантра («ЛЧР-Хонда») +37,117
17. Лоренцо Савадори («Априлия») +43,588
18. Маверик Виньялес («Тек 3») +1.26,319
Сошли:
Фабио Куартараро («Ямаха»)
Брэд Биндер («КТМ»)
Жоан Зарко («ЛЧР-Хонда»)
MotoGP. Гран-при Арагона. Марк Маркес выиграл спринт, Алекс Маркес – 2-й, Альдегер – 3-й, Баньяя – 12-й