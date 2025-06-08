MotoGP. Гран-при Арагона. Марк Маркес выиграл гонку, Алекс Маркес – 2-й, Баньяя – 3-й

Гонщик «Дукати» Марк Маркес одержал победу на Гран-при Арагон\.

Маркес уверенно стартовал с поула и удерживал лидерство до самого финиша. Брат Марка Алекс Маркес долгое время старался оказывать давление на лидера, но в итоге сосредоточился на сохранении второй позиции в борьбе с Франческо Баньяей

MotoGP

Гран-при Арагона

Арагон, Испания

8 июня 2025 года

1. Марк Маркес («Дукати») – 41.11,195

2. Алекс Маркес («Грезини») +1,107

3. Франческо Баньяя («Дукати») +2,029

4. Педро Акоста («КТМ») +7,657

5. Франко Морбиделли («ВР46») +10,363

6. Фермин Альдегер («Грезини») +11,889

7. Хоан Мир («Хонда») +14,938

8. Марко Беццекки («Априлия») +16,022

9. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +18,321

10. Рауль Фернандес («Трэкхаус») +19,190

11. Алекс Ринс («Ямаха») +19,646

12. Энеа Бастианини («Тек 3») +24,624

13. Аугусто Фернандес («Ямаха») +25,986

14. Джек Миллер («Прамак») +26,761

15. Мигел Оливейра («Прамак») +27,112

16. Сомкиат Чантра («ЛЧР-Хонда») +37,117

17. Лоренцо Савадори («Априлия») +43,588

18. Маверик Виньялес («Тек 3») +1.26,319

Сошли:

Фабио Куартараро («Ямаха»)

Брэд Биндер («КТМ»)

Жоан Зарко («ЛЧР-Хонда»)

MotoGP. Гран-при Арагона. Марк Маркес выиграл спринт, Алекс Маркес – 2-й, Альдегер – 3-й, Баньяя – 12-й