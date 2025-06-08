Экс-пилот «Ф-1» Кристиан Клин: «Пиастри демонстрирует потрясающее хладнокровие. Норрис под его давлением постепенно рассыпается»

Кристиан Клин отметил прогресс Оскара Пиастри.

Бывший пилот «Формулы-1» Кристиан Клин рассказал, что восхищен выступлениями Оскара Пиастри и тем хладнокровием, которое демонстрирует австралиец, несмотря на то что является далеко на самым опытным гонщиком.

В данный момент Пиастри продолжает лидировать в чемпионате, опережая Ландо Норриса на 10 очков.

«Не стоит забывать, что Пиастри проводить лишь третий для себя сезон в «Формуле-1». И при этом демонстрирует потрясающее хладнокровие.

И еще Пиастри очень быстро учится. Это можно увидеть на примере сравнения с Ландо Норрисом. Ландо невероятно быстрый гонщик, но под давлением Пиастри он постепенно рассыпается», – рассказал Клин.

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