Экс-пилот «Ф-1» Кристиан Клин: «Пиастри демонстрирует потрясающее хладнокровие. Норрис под его давлением постепенно рассыпается»
Кристиан Клин отметил прогресс Оскара Пиастри.
Бывший пилот «Формулы-1» Кристиан Клин рассказал, что восхищен выступлениями Оскара Пиастри и тем хладнокровием, которое демонстрирует австралиец, несмотря на то что является далеко на самым опытным гонщиком.
В данный момент Пиастри продолжает лидировать в чемпионате, опережая Ландо Норриса на 10 очков.
«Не стоит забывать, что Пиастри проводить лишь третий для себя сезон в «Формуле-1». И при этом демонстрирует потрясающее хладнокровие.
И еще Пиастри очень быстро учится. Это можно увидеть на примере сравнения с Ландо Норрисом. Ландо невероятно быстрый гонщик, но под давлением Пиастри он постепенно рассыпается», – рассказал Клин.
Как дела у всех гонщиков «Ф-1» после трети сезона? Суперкоротко!
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Motorsport-Total
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости