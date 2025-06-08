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Хорнер откажется от предложения «Феррари», если получит его (Джо Сейвард)

Хорнер не планирует переходить в «Феррари».

Известный британский журналист Джо Сейвард прокомментировал информацию о возможном интересе «Феррари» к приглашению Кристиана Хорнера.

По словам Сейварда, Хорнер получал такое предложение три года назад, но отказался. И, скорее всего, откажется и сейчас, если получит его снова.

«Еще одной «дохлой лошадью» оказалась история о том, что Кристиан Хорнер якобы получил приглашение от «Феррари». Эта история была правдивой около трех лет назад, когда президент «Феррари» Джон Элканн, пролетая над Англией, решил сделать остановку, встретиться с Кристианом и спросить его, не хочет ли тот переехать в Маранелло. Хорнер сказал: «Спасибо за предложение, но нет». А Элканн позвонил своим пилотам и велел прогревать двигатели.

И на самом деле ответ Хорнера вряд ли изменится, даже если такое предложение поступит ему прямо сейчас. Хоть сам он это и отрицает. Для многих людей в «Формуле-1» переход в «Феррари» считается карьерным шагом сродни прыжку в костер (с несгораемым бумажником), потому что эта команда кажется неисправимой. Свой последний титул «Феррари» выиграла почти поколение назад.

И будущее Вассера через какое-то время тоже неизбежно окажется под вопросом. Он проработал в «Феррари» уже пару сезонов и дела, как кажется, идут не лучшим образом. В первом полноценном сезоне под его руководством (2024) команда заняла второе место в Кубке конструкторов, уступив «Макларену» всего 14 очков. Во втором же сезоне (2025) после девяти гонок у «Феррари» уже в два раза меньше очков, чем у «Макларена». И шансы Скудерии на победу в чемпионате колеблются между «призрачными» и их «полным отсутствием». Чтобы это произошло, уровень конкурентоспособности «Феррари» должен измениться кардинальным образом.

Команда по-прежнему популярна, дорожные автомобили продаются как никогда хорошо, но проблему команды «Формулы-1» «Феррари» по-прежнему решить не удается. Я полагаю, что президент «Феррари» Джон Элканн будет терпеливо ждать возможности увидеть, на что все-таки окажутся способны новые болиды 2026 года, после чего итальянские журналисты, вооружившись по-настоящему острыми ножами, мачете и бензопилами пойдут за головой Фреда Вассера», – рассказал Сейвард.

Летний рейтинг силы команд «Ф-1»: «Феррари» вторая в чемпионате, но под ударом середняков на треке

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: блог Джо Сейварда
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