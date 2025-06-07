Гельмут Марко: «Аджара недооценивали в «Ф-2»: Изак выиграл больше гонок, чем Бортолето, и потерял 80 очков из-за технических проблем»

Марко сравнил Аджара и Бортолето, сражавшихся за титул в «Ф-2».

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко высказался о форме новичка «Рейсинг Буллз » Изака Аджара. По мнению босса, француза недооценивали в «Формуле-2», где он уступил в борьбе за титул Габриэлу Бортолето , который выступает за «Заубер».

«Изак Аджар выступил очень здорово [на Гран-при Испании ], а его серьезно недооценивали в «Формуле-2», по меньшей мере в прессе, где говорили только о Габриэле Бортолето.

Но Изак тогда выиграл больше гонок и потерял 80 очков из-за технических проблем. Для меня было очевидно, что он очень быстрый гонщик», – подчеркнул Марко.

Кроме того, австриец поделился мнением о новой надежде «Ред Булл» в «Ф-2»:

«Арвид Линдблад тоже сильно проявил себя в «Формуле-2». Он выиграл главную гонку в высочайшей из юниорских серий, отпраздновал свою вторую победу в дебютном сезоне. Если он продолжит в том же духе, мы ожидаем, что он поднимется в «Формулу-1». Ему всего 17 лет, но уже очевидно, что он очень талантливый пилот».

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