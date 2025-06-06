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Нико Росберг: «На месте Аджара категорически бы отказался от перехода в «Ред Булл» прямо сейчас»

Росберг советует Аджару не спешить с переходом в «Ред Булл».

Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг считает, что Изаку Аджару стоит отказаться от перехода в «Ред Булл» в нынешнем сезоне, если ему поступит такое предложение.

В «Ред Булл» по-прежнему не могут найти подходящего напарника для Макса ФерстаппенаЮки Цунода уже две гонки подряд не попадает в очковую зону и сильно уступает в скорости именитому напарнику

«На месте Аджара, если бы в «Ред Булл» в принципе начали упоминать такую возможность [пойти на повышение в «Ред Булл»], я бы категорически отказался, и настаивал бы на своем как мог.

Сейчас он очень хорошо выступает за «Рейсинг Буллз», у него прекрасные позиции. Так что нет, на его месте я бы наотрез отказался и просто сказал: «Нет», – отметил Росберг.

Как дела у всех гонщиков «Ф-1» после трети сезона? Суперкоротко!

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: crash.net
logoРейсинг Буллз
logoИзак Аджар
logoНико Росберг
logoЮки Цунода
logoМакс Ферстаппен
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