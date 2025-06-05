Экс-пилот «Ф-1» Альберс: «Аджар летит как ракета. На его месте сделал бы все возможное, чтобы уйти из семьи «Ред Булл»

Альберс призвал Аджара срочно избавиться от «Ред Булл».

Бывший гонщик «Формулы-1» Кристиан Альберс высоко оценил выступления пилота «Рейсинг Буллз» Изака Аджара, дебютировавшего в чемпионате в этом году.

«На мой взгляд, Аджар показывает себя фантастическим образом. Боже ты мой, этот парень летит как ракета», – заявил Альберс.

По мнению эксперта, Изаку необходимо отказаться от места напарника Макса Ферстаппена , если такое предложение поступит, и как можно скорее уйти из системы «Ред Булл»:

«Любому пилоту тяжело с Максом. В этом смысле надо соблюдать осторожность. На месте менеджеров Аджара я бы ответил «нет».

На месте менеджеров Аджара я бы постарался обеспечить, чтобы он не перешел в «Ред Булл». А затем сделал бы все возможное в этом сезоне, чтобы он ушел из семьи «Ред Булл».

Посмотрите на Гасли , который ожил [в «Альпин »], на Сайнса – есть шанс выстроить более успешную и длительную карьеру. И этот шанс становится все меньше и меньше, чем дольше ты остаешься в «Ред Булл» или «Рейсинг Буллз». Такова реальность».

Питер Уиндзор об Аджаре: «Словно Ферстаппен за рулем. Шансы на замену Цуноды в 2025-м высокие»

Макс Ферстаппен о напарниках: «Цунода не промах. Так продолжается давно – может, это знак. Знак чего? Сами скажите»