MotoGP. Огура пропустит Гран-при Арагона из-за перелома ноги

Огура не выступит на Гран-при Арагона.

Пилот «Трекхаус» Аи Огура не сможет принять участие в Гран-при Арагона в эти выходные.

Чемпион Moto2 продолжает восстанавливаться от перелома берцовой кости, полученным в аварии, которая произошла в первой практике перед Гран-при Великобритании.

После перелома Огура перенес операцию и существовала вероятность, что он может успеть восстановиться к испанскому этапу. Однако по итогам последнего медицинского обследования врачи постановили, что японец пока не готов возвращаться в гонки.

Таким образом, на Гран-при Арагона команду «Трэкхаус» будет представлять только Рауль Фернандес.

Чемпион MotoGP Мартин заявил об уходе из «Априлии» в конце сезона. Хорхе провел одну гонку за команду