MotoGP. Огура пропустит Гран-при Арагона из-за перелома ноги
Огура не выступит на Гран-при Арагона.
Пилот «Трекхаус» Аи Огура не сможет принять участие в Гран-при Арагона в эти выходные.
Чемпион Moto2 продолжает восстанавливаться от перелома берцовой кости, полученным в аварии, которая произошла в первой практике перед Гран-при Великобритании.
После перелома Огура перенес операцию и существовала вероятность, что он может успеть восстановиться к испанскому этапу. Однако по итогам последнего медицинского обследования врачи постановили, что японец пока не готов возвращаться в гонки.
Таким образом, на Гран-при Арагона команду «Трэкхаус» будет представлять только Рауль Фернандес.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
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