  • Габриэл Бортолето о критике в начале сезона: «Когда буду бороться за титул, хочу посмотреть, что скажут»
Габриэл Бортолето о критике в начале сезона: «Когда буду бороться за титул, хочу посмотреть, что скажут»

Бортолето ответил на критику своих результатов в начале сезона.

Пилот «Заубера» прокомментировал критику своих выступлений, с которой столкнулся в начале сезона, в интервью бразильской редакции издания Motorsport.com во время уик-энда в Сан-Паулу.

– Какой ответ я могу дать? Я из тех, кто не любит хвастаться результатами, потому что живущим прошлым место в музее – тем не менее в этом году у меня были великолепные результаты. Уверен, я показал, на что способен.

Я несколько раз довозил наш болид до очков, финишировал 6-м в Будапеште – это отличный результат, который я рассчитываю превзойти до конца года.

Я выиграл «Ф-3» и «Ф-2» в первый же год участия. Сколько еще пилотов за всю историю добивались подобного?

– Три. Оскар Пиастри, Шарль Леклер, Джордж Расселл. И теперь ты.

– Четыре с учетом меня. Думаю, это о чем-то хоть немного говорит. Если вы посмотрите на имена этих гонщиков, то они стали очень успешными пилотами «Ф-1», которые борются за титул, а те, кто не участвует в титульной гонке, боролись бы за чемпионство, будь у них более быстрая машина.

Я уже доказал, что чего-то стою. Моя команда в курсе моих способностей. Остальные же… В тот день, когда мы будем бороться за титул, я хочу посмотреть, что они скажут. Критики больше не будет.

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: motorsport.uol.com.br
