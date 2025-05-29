Чемпион MotoGP Мартин заявил об уходе из «Априлии» в конце сезона. Хорхе провел одну гонку за команду

Мартин объявил, что покинет «Априлию» в конце 2025 года.

Гонщик «Априлии» Хорхе Мартин выпустил заявление, в котором сообщил, что разорвет контракт и покинет команду по окончании сезона-2025.

Испанец завоевал титул MotoGP в 2024-м в составе «Прамака », после чего перешел в «Априлию», за которую провел лишь один этап – Гран-при Катара. Все остальные гонки Мартин пропустил из-за травм, на его счету ноль очков в чемпионате.

Хорхе написал, что воспользуется опцией выхода, прописанной в соглашении.

«Я никогда не нарушал контракт. Когда мы его подписали, я согласовал с «Априлией», что оставляю за собой право распоряжаться своим будущим на сезон-2026, если не будут выполнены определенные условия. Этот момент был ключевым, когда я принимал предложение.

Когда я решил присоединиться к другому производителю в прошлом году, одним из пунктов была возможность протестировать байк в реальных условиях, понять команду и ее подход к работе. В таком случае я был готов подписаться на два года, а не на один, поэтому мы включили такой пункт.

Столкнувшись с ситуацией, когда мне приходится делать выбор к дате, указанной в соглашении, я принял решение воспользоваться своим правом и освободить себя от обязательств на сезон-2026. Я всегда действовал с уважением и открытостью, а моим единственным намерением был контроль над собственным будущим как профессионального спортсмена.

К сожалению, обстоятельства сложились так, что это случилось в результате аварий, хотя правда, что они не повлияли на наше соглашение. Вот почему я всегда был открыт к диалогу с «Априлией» и был готов расширить данный период на определенное количество Гран-при после своего возвращения в соревнования. Целью обеих сторон было дать друг другу второй шанс и чувствовать себя комфортно, принимая решение на 2026 год.

Я всегда был честен с «Априлией», всегда ценил байк, команду и усилия всех людей, участвующих в проекте. Я просил лишь об уважении к своей воле и духу того, что мы согласовали с «Априлией» в свое время.

Нет никакого конфликта или упреков. Я просто хочу ясно видеть свое будущее после очень тяжелого периода и очень серьезной травмы, чтобы продолжить выжимать максимум из себя на трассе и за ее пределами», – говорится в сообщении Мартина.

Чемпион MotoGP Мартин намерен покинуть «Априлию» в конце 2025-го. Хорхе провел одну гонку за команду (Autosport)

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