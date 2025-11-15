Фернандо Алонсо о регламенте 2026 года: «Единственное, что лично у меня вызывает вопросы – это ситуация с обгонами»

Алонсо допускает проблему с обгонами в 2026 году.

Пилот «Астон Мартин » Фернандо Алонсо поделился мнением о том, чего стоит ожидать от следующего сезона, когда в «Формуле-1» начнет действовать новый технический регламент.

Двукратный чемпион «Ф-1» полагает, что у гонщиков могут возникнуть проблемы с обгонами из-за того, что скорость болидов будет слишком сильно зависеть от электрической составляющей силовой установки.

«Не думаю, что гонки сильно изменятся. Мне кажется, что в конечном счете и гоночные болиды, и сама «Формула-1 » в целом остается неизменной. Это гонка против времени и против твоих соперников. И не думаю, что ощущения от управления болидами сильно изменятся – разве что сцепление с трассой и прижимной силы станет немного меньше.

Единственное, что лично у меня вызывает вопросы – это ситуация с обгонами. Вот тут, на мой взгляд, вопрос остается открытым. По тому, что я успел понять, опробовав модель нового болида на симуляторе, и прочитав новый регламент, получается, что все смогут использовать DRS [обгонные модули X и Z] на прямых. Это смогут делать обе машины – и впереди, и позади.

То есть разницы в скорости не будет, только если на прямой вы израсходуете заметную часть заряда батареи. Но если вы потратите эту энергию, то поплатитесь на следующей же прямой. И соперник просто сделает то же самое и обгонит вас, вернув позицию.

Так что ты можешь решить, что лучше будет просто не совершать обгон, если ты потом все равно потеряешь время в борьбе, а тебя обгонят. И получается, что смысла в обгоне будет мало, потому что в итоге обе машины просто потеряют время.

Но это лишь предположение. Мне кажется, очень сложно делать какие-либо предположения до тех пор, пока новые болиды не окажутся на трассе и мы не поймем, какой процент заряда батареи требуется потратить для проведения обгона и так далее.

Я вообще думаю, что самым важным фактором станут шины. Именно фактор шин будет решающим для обгонов. Нужно, чтобы они достаточно быстро изнашивались и в гонках было много пит-стопов», – рассказал Алонсо.

