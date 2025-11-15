Алекс Албон о мнении, что пилоты «Ф-1» не атлеты: «Не знаю, сказал ли это какой-то случайный человек, но он точно не пилотировал болид»

Албон рассказал, с какими трудностями сталкиваются гонщики в «Ф-1».

Пилот «Уильямс » высказался об утверждении, что пилоты «Ф-1» не атлеты.

«Это распространенное убеждение. Не знаю, сказал ли это какой-то случайный человек, но он точно не пилотировал болид «Ф-1».

В целом мы проводим за рулем около двух часов. Мы выступает на трассах во всевозможных местах. Температура может достигать 34-35 градусов, влажность – 80-90 процентов. Пульс бывает разным. В жарких условиях он может достигать 160 ударов в минуту – и так на протяжении двух часов.

Можете себе представить, каково два часа гоняться с таким пульсом. Это не самая простая задача», – сказал Албон .

