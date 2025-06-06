Флавио Бриаторе о целях «Альпин»: «Посмотрите на «Ред Булл» – чтобы построить машину для побед, нужно время»

Бриаторе привел «Ред Булл» в качестве примера для развития «Альпин».

Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе рассказал о целях команды на ближайшие годы, отметив, что в качестве ориентира для развития французский коллектив может смотреть на путь, который прошел «Ред Булл ».

«Можно сказать, что мы вернулись в игру. Но достичь цели непросто, ведь команда через многое прошла, в ней проходило очень много изменений – особенно в последние 4-5 лет.

Но мы постепенно, шаг за шагом, движемся вперед и собираем команду и нужных людей воедино. И с нетерпением ждем следующий сезон – у нас будут новые двигатели и коробки передач «Мерседеса».

Да, нужно становиться конкурентоспособнее. Сейчас это не так, как мне бы хотелось. Нужно время. Посмотрите «Ред Булл»: чтобы построить машину для побед, выстроить команду-победительницу – нужно время. Мы делали это в прошлом. И, надеюсь, сделаем и в будущем.

Чтобы добиться успеха, нужно уметь мечтать. В «Формуле-1» вы мечтаете улучшить результаты. Надеетесь на это. У нас новая команда. И пока она выступает не так, как мне бы хотелось, поскольку…скажем так, не все вопросы в команде еще решены.

Прежде чем мы начнем выступать так, как мне бы хотелось, думаю, что нам нужен весь 2025-й для подготовки. И нужно стать конкурентоспособными в 2026 году, хотя бы иногда приближаться к попаданию на подиум. Вот к чему мы сейчас стремимся», – рассказал Бриаторе.

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