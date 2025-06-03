Флавио Бриаторе об идеальном составе «Альпин»: «Два Ферстаппена, потому что у меня две машины»

Бриаторе посадил бы в «Альпин» двух Ферстаппенов.

Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе ответил на вопрос о величайшем пилоте всех времен.

«Не знаю насчет всех времен, ведь у нас были Шумахер , Сенна , Алонсо … Прямо сейчас номером один, безусловно, является Макс Ферстаппен », – сказал итальянец.

У босса также спросили, кого бы он пригласил в «Альпин»:

«Двух Ферстаппенов, потому что у меня две машины».

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