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Флавио Бриаторе об идеальном составе «Альпин»: «Два Ферстаппена, потому что у меня две машины»

Бриаторе посадил бы в «Альпин» двух Ферстаппенов.

Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе ответил на вопрос о величайшем пилоте всех времен.

«Не знаю насчет всех времен, ведь у нас были Шумахер, Сенна, Алонсо… Прямо сейчас номером один, безусловно, является Макс Ферстаппен», – сказал итальянец.

У босса также спросили, кого бы он пригласил в «Альпин»:

«Двух Ферстаппенов, потому что у меня две машины».

Флавио Бриаторе: «Ферстаппен – лучший, следом Гасли, Леклер и несколько других пилотов»

Флавио Бриаторе о борьбе за титул в 2027-м: «У «Альпин» не останется оправданий при новом регламенте»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Corriere della Sera
logoАйртон Сенна
logoФернандо Алонсо
logoФлавио Бриаторе
logoАльпин
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
logoМихаэль Шумахер
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