Дэймон Хилл о действиях Ферстаппена: «Перебор. Как обычно»

Хилл назвал перебором действия Ферстаппена в Барселоне.

Чемпион «Формулы-1» Дэймон Хилл подвел итоги Гран-при Испании , победу на котором одержал пилот «Макларена » Оскар Пиастри.

«Молодец, Оскар Пиастри. Держал все под контролем после старта с поула, завоеванного в доминирующем стиле.

«Ред Булл » сражался как мог. Он опасен, словно раненый зверь. Качели борьбы за титул продолжаются. Впереди длинный путь. Драма гарантирована», – написал британец в соцсетях.

Хилл также ответил на вопрос, не напоминает ли ему «что-нибудь» маневр гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, который привел к столкновению с соперником из «Мерседеса » Джорджем Расселлом:

«Это было немного неразумно. Может, он решил, что уже выполнил требование «вернуть позицию»?

В остальном – перебор. Как обычно».

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