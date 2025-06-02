Дэймон Хилл о действиях Ферстаппена: «Перебор. Как обычно»
Чемпион «Формулы-1» Дэймон Хилл подвел итоги Гран-при Испании, победу на котором одержал пилот «Макларена» Оскар Пиастри.
«Молодец, Оскар Пиастри. Держал все под контролем после старта с поула, завоеванного в доминирующем стиле.
«Ред Булл» сражался как мог. Он опасен, словно раненый зверь. Качели борьбы за титул продолжаются. Впереди длинный путь. Драма гарантирована», – написал британец в соцсетях.
Хилл также ответил на вопрос, не напоминает ли ему «что-нибудь» маневр гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, который привел к столкновению с соперником из «Мерседеса» Джорджем Расселлом:
«Это было немного неразумно. Может, он решил, что уже выполнил требование «вернуть позицию»?
В остальном – перебор. Как обычно».
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