Кристиан Хорнер о том, что Росберг выступил за дисквалификацию Ферстаппена: «Нико склонен выдавать сенсации, когда комментирует»

Хорнер негативно оценил жесткий комментарий Росберга о Ферстаппене.

Руководитель «Ред Булл » Кристиан Хорнер сообщил, что думает о словах чемпиона «Формулы-1» 2016 года и эксперта Sky Sports Нико Росберга.

По мнению немца, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заслуживал дисквалификации за столкновение с соперником из «Мерседеса » Джорджем Расселлом на Гран-при Испании.

«Нико склонен выдавать сенсации, когда комментирует. Это все, что я могу сказать», – заявил менеджер.

Босс Ферстаппена также высказался о том, что Макс остановился в одном штрафном балле от пропуска Гран-при:

«Знаете, никогда ничего не гарантировано. Надо просто действовать аккуратно в ближайшей паре гонок, а потом первые баллы спишутся в конце июня».

«По правилам Максу должны были показать «черный флаг» и дисквалифицировать». Нико Росберг – о столкновении Ферстаппена с Расселлом

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