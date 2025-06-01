Льюис Хэмилтон: «Худшая гонка, в которой я участвовал за карьеру»
Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон в интервью Autosport очень неохотно общался с журналистами и назвал прошедшую гонку худшей с точки зрения полученных ощущений.
– Сложная для вас гонка, а в конце вы еще и оказались на изношенных шинах. Полагаю, вы были для соперников легкой мишенью. Это, должно быть, расстраивает?
– Шины были одинаковыми у всех.
– Куда делся темп? Вы говорили (команде по радио) о нехватке сцепления с трассой, и началось это довольно рано. В этом все дело?
– Да, естественно.
– Кажется, вам не удалось удержать отрыв. Были ли отрезки в гонки, по ходу которых машина работала лучше? Или дело в соперниках?
– Понятия не имею, почему вы вообще так говорите.
– То есть, ни единой догадки. При всем вашем карьерном опыте…
– Это была худшая гонка, в которой я участвовал за карьеру.
– Можете ли вы вынести какие-то положительные моменты из этого уик-энда? Каков план на Гран-при Канады? Какие области вы будете изучать, над чем работать с командой, что делать на симуляторе?
– Могу сказать, что я туда поеду.
– И куда вы направляетесь теперь?
– Домой.
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