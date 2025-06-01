Пиастри выиграл 5-ю гонку в 2025-м и стал 3-м пилотом «Макларена» в истории, завоевавшим 8 подиумов подряд
Пиастри продолжил серию подиумов подряд.
Пилот «Макларена» Оскар Пиастри оторвался от соперников по количеству побед в 2025 году.
Успех на Гран-при Испании стал для австралийца пятым в нынешнем сезоне и седьмым в «Формуле-1».
У его напарника Ландо Норриса и пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена по две победы.
Кроме того, Оскар стал третьим гонщиком «Макларена» в истории после Айртона Сенны в 1988-м и Льюиса Хэмилтона в 2007-м с восемью подиумами подряд. Пиастри и Норрис лидируют по количеству призовых мест в сезоне (по восемь в девяти гонках).
Что случилось на Гран-при Испании: как гениальный поход «Ред Булл» за победой превратился в грубость и 10-е место
Опубликовал: Михаил Ширяев
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