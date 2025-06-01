Пиастри выиграл 5-ю гонку в 2025-м и стал 3-м пилотом «Макларена» в истории, завоевавшим 8 подиумов подряд

Пиастри продолжил серию подиумов подряд.

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри оторвался от соперников по количеству побед в 2025 году.

Успех на Гран-при Испании стал для австралийца пятым в нынешнем сезоне и седьмым в «Формуле-1».

У его напарника Ландо Норриса и пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена по две победы.

Кроме того, Оскар стал третьим гонщиком «Макларена » в истории после Айртона Сенны в 1988-м и Льюиса Хэмилтона в 2007-м с восемью подиумами подряд. Пиастри и Норрис лидируют по количеству призовых мест в сезоне (по восемь в девяти гонках).

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