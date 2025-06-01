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Фредерик Вассер: «Если пересматривать обгон Леклера, то нужно изучать их все – и мы будем сидеть тут до Гран-при Канады»

Вассер не ждет штрафа для Леклера за контакт с болидом Ферстаппена.

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер подвел итоги Гран-при Испании, высказавшись о выступлении команды, а также выразив уверенность в том, что Шарль Леклер не получит штраф за инцидент с Максом Ферстаппеном на прямой, когда между болидами произошел легкий контакт по ходу фазы обгона.

«Ферстаппен потерял контроль над машиной в последнем повороте (допустив небольшой занос), потому что прогреть шины «хард» до оптимальной температуры было очень сложно. На прямой чуть-чуть в сторону смещались оба гонщика. Но если вы хотите пересматривать данный обгон, то тогда вам нужно пересматривать все обгоны, совершенные сегодня. И мы будем сидеть здесь, обсуждая все это, до Гран-при Канады!

В целом пока сложно объяснить, почему темп Шарля на «софте» был лучше, чем на «медиуме». Шины «софт» оказались более стабильными. Если бы не машина безопасности, мы бы финишировали четвертыми. Но мы смогли воспользоваться шансом. В целом отличная гонка в исполнении Шарля, он здорово отыгрался, хоть мы и ожидали большего от шин «медиум».

У Льюиса в гонке был хороший темп, он был быстрее Расселла, но на последнем отрезке у Льюиса начались странные проблемы с балансом машины. Может быть, с машиной что-то случилось по ходу гонки, потому что на других отрезках никаких проблем с балансом машины у Льюиса не было. Льюис все равно заработал хорошие очки, но ему было очень трудно удержать позицию», – рассказал Вассер.

Что случилось на Гран-при Испании: как гениальный поход «Ред Булл» за победой превратился в грубость и 10-е место

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autoracer.it
logoМакс Ферстаппен
Гран-при Испании
logoФормула-1
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