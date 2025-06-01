Фернандо Алонсо: «Будем надеяться, проведем хорошую гонку и заработаем первые очки в этом сезоне»
Алонсо надеется заработать первые очки в сезоне.
Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо перед стартом Гран-при Испании рассказал, что доволен своей скоростью в этот уик-энд и надеется заработать первые очки в этом чемпионате.
«Вчера я проехал хороший круг, и я в целом доволен тем, как складывается уик-энд, рад видеть такую поддержку болельщиков.
Будем надеяться, мы проведем хорошую гонку и заработаем первые очки в этом сезоне. Мы будем действовать агрессивно и стараться атаковать», – рассказал Алонсо.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
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