Фернандо Алонсо: «Будем надеяться, проведем хорошую гонку и заработаем первые очки в этом сезоне»

Алонсо надеется заработать первые очки в сезоне.

Пилот «Астон Мартин » Фернандо Алонсо перед стартом Гран-при Испании рассказал, что доволен своей скоростью в этот уик-энд и надеется заработать первые очки в этом чемпионате.

«Вчера я проехал хороший круг, и я в целом доволен тем, как складывается уик-энд, рад видеть такую поддержку болельщиков.

Будем надеяться, мы проведем хорошую гонку и заработаем первые очки в этом сезоне. Мы будем действовать агрессивно и стараться атаковать», – рассказал Алонсо.

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