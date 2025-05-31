Кристиан Хорнер: «Цуноде нужно прибавлять, чтобы претендовать на место в «Ред Булл» в 2026-м»
Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер порассуждал о том, продолжит ли Юки Цунода выступать с Максом Ферстаппеном в следующем сезоне.
«У Юки тяжелейшая работа в «Формуле-1» – быть напарником Макса. Тяжело, когда тебя постоянно сравнивают. Нельзя недооценивать психологическую составляющую, когда соревнуешься с лучшим пилотом «Формулы-1» – пожалуй, даже лучшим пилотом всех времен. Но пока Юки выступает здорово, регулярно финиширует в очках.
На личном уровне Юки отлично вписался в команду. Он хороший парень, который вносит свой вклад в боксах. Но, если он хочет претендовать на место в следующем году, ему все еще нужно прибавлять», – заявил Хорнер.
Юки Цунода: «У меня нет идей, почему я оказался настолько медленным. Не ожидал такого отрыва»
Гельмут Марко: «Болиды Цуноды и Ферстаппена не на одном уровне, но трудно оценить разницу»