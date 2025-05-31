Кристиан Хорнер: «Цуноде нужно прибавлять, чтобы претендовать на место в «Ред Булл» в 2026-м»

В «Ред Булл» призвали Цуноду улучшить результаты, чтобы остаться в команде.

Руководитель «Ред Булл » Кристиан Хорнер порассуждал о том, продолжит ли Юки Цунода выступать с Максом Ферстаппеном в следующем сезоне.

«У Юки тяжелейшая работа в «Формуле-1» – быть напарником Макса. Тяжело, когда тебя постоянно сравнивают. Нельзя недооценивать психологическую составляющую, когда соревнуешься с лучшим пилотом «Формулы-1» – пожалуй, даже лучшим пилотом всех времен. Но пока Юки выступает здорово, регулярно финиширует в очках.

На личном уровне Юки отлично вписался в команду. Он хороший парень, который вносит свой вклад в боксах. Но, если он хочет претендовать на место в следующем году, ему все еще нужно прибавлять», – заявил Хорнер.

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