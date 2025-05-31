  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Кристиан Хорнер: «Цуноде нужно прибавлять, чтобы претендовать на место в «Ред Булл» в 2026-м»
13

Кристиан Хорнер: «Цуноде нужно прибавлять, чтобы претендовать на место в «Ред Булл» в 2026-м»

В «Ред Булл» призвали Цуноду улучшить результаты, чтобы остаться в команде.

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер порассуждал о том, продолжит ли Юки Цунода выступать с Максом Ферстаппеном в следующем сезоне.

«У Юки тяжелейшая работа в «Формуле-1» – быть напарником Макса. Тяжело, когда тебя постоянно сравнивают. Нельзя недооценивать психологическую составляющую, когда соревнуешься с лучшим пилотом «Формулы-1» – пожалуй, даже лучшим пилотом всех времен. Но пока Юки выступает здорово, регулярно финиширует в очках.

На личном уровне Юки отлично вписался в команду. Он хороший парень, который вносит свой вклад в боксах. Но, если он хочет претендовать на место в следующем году, ему все еще нужно прибавлять», – заявил Хорнер.

Юки Цунода: «У меня нет идей, почему я оказался настолько медленным. Не ожидал такого отрыва»

Гельмут Марко: «Болиды Цуноды и Ферстаппена не на одном уровне, но трудно оценить разницу»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Bild
logoМакс Ферстаппен
logoЮки Цунода
logoФормула-1
logoРед Булл
logoКристиан Хорнер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Журналист Туррини: «Леклер – Гудини, вытаскивающий кролика из красной шляпы. Обгон Хэмилтона подопечным Бинотто вызывает недоумение»
26 минут назад
Макс Ферстаппен о столкновении с Расселлом: «Разочарование привело к маневру, который был неправильным и не должен был произойти»
1855 минут назад
5-е место Хюлькенберга в Испании – лучший результат Нико с 2019-го и «Заубера» с 2022-го
2сегодня, 08:36
Ферстаппен признан гонщиком дня на Гран-при Испании
54сегодня, 08:30
Ферстаппен попросил свежие шины на последнем пит-стопе. У Макса оставался новый «хард» и изношенный «софт» – пилот удивился, что поставили жесткие покрышки
23сегодня, 08:11
Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Испании-2025
25сегодня, 08:00
Кристиан Хорнер о том, что Росберг выступил за дисквалификацию Ферстаппена: «Нико склонен выдавать сенсации, когда комментирует»
6сегодня, 07:45
Тото Вольфф: «Ферстаппен повел себя как таксисты в Риме или Неаполе, которые сходят с ума в пробке»
22сегодня, 06:51
Ферстаппену остался 1 штрафной балл до дисквалификации на один Гран-при. Макс набрал 3 очка за столкновение с Расселлом в Испании
61сегодня, 06:30
Индикар. Кирквуд выиграл гонку в Детройте, Шварцман – 16-й, Палоу сошел
1сегодня, 06:20
Ко всем новостям
Последние новости
31 мая и 1 июня автодром Moscow Raceway впервые примет чемпионат по дрифту RDS Open
27 мая, 10:55Фото
24 мая на автодроме Moscow Raceway прошел первый этап Российской серии гонок на выносливость (REC) 2025 – Гран-при Авто Mail
26 мая, 12:26Фото
Антон Козлов одержал на «Игора Драйв» вторую в карьере победу в RDS GP
226 мая, 12:03Фото
Где смотреть Гран-при Испании-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
26 мая, 06:20
Новинки российской гоночной техники покажут 24 мая на первом этапе Российской серии гонок на выносливость (REC) 2025 – Гран-при Авто Mail
20 мая, 11:45Фото
Обновленная конфигурация «Игора Драйв» примет второй этап RDS GP 2025 24-25 мая
19 мая, 14:53Фото
Где смотреть Гран-при Монако-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
319 мая, 06:50
Шестой этап чемпионата RDS Open впервые пройдёт в Красноярске
14 мая, 11:13Фото
24 мая на автодроме Moscow Racewaу состоится первый этап Российской серии гонок на выносливость (REC) 2025 – Гран-при Авто Mail
13 мая, 10:30Фото
FEDUK выступит на фестивале «Мото Драйв 2025»
13 мая, 10:04Фото