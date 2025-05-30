Гельмут Марко: «Болиды Цуноды и Ферстаппена не на одном уровне, но трудно оценить разницу»
Цунода и Ферстаппен снова используют разные машины в Барселоне.
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко прокомментировал серьезное отставание Юки Цуноды от Макса Ферстаппена в пятничных практиках перед Гран-при Испании. Во второй сессии японец проиграл напарнику 0,6 секунды, в первой – 0,55.
«Скажем так, у него не та же техника, что у Макса, но это связано с аварией в Имоле. Трудно оценить, какую разницу во времени это дает.
Однако болид определенно не на уровне машины Макса», – произнес Гельмут в эфире немецкого Sky.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport-Total.com
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