Юки Цунода: «У меня нет идей, почему я оказался настолько медленным. Не ожидал такого отрыва»

Цунода в недоумении из-за отставания в пятничных практиках.

Пилот «Ред Булл » Юки Цунода подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Испании , признав, что у него нет объяснения большому отставанию – 2-ю практику Цунода завершил лишь с 13-м временем.

«С точки зрения того, как сложился первый день гоночного уик-энда в сравнении с другими Гран-при, для меня все прошло довольно гладко. Удалось добиться прогресса между первой и второй сессией.

Но нет идей, почему я настолько медленный. По моим ощущениям, быстрый круг во 2-й практике получился хорошим, хотя понятно, что на 100 процентов я не атаковал. Но все же я не ожидал такого отставания.

Трудно предположить, что меня сдерживает. С точки зрения баланса с машиной все в порядке. Так что нам нужно посмотреть, в чем мы можем прибавить, но в данный момент у меня возникли трудности.

Надеюсь, сможем найти какую-то проблему. Потому что если нет – то даже не знаю. И ведь не то чтобы я допустил какую-то серьезную ошибку на круге, и из-за этого так отстал от конкурентов. Если бы причиной такого результата была ошибка – я бы на самом деле был рад. Но это не так. Мы сделаем все возможное, чтобы найти решение», – рассказал Цунода.

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