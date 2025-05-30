«Мой итальянский еще хуже, чем английский Бриаторе. Не знаю, как это может сработать». Кристиан Хорнер про слухи о предложении от «Феррари»
Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что никуда не собирается уходить из своей нынешней команды.
По информации нескольких источников, в том числе Motorsport, президент «Феррари» Джон Элканн является большим поклонником Хорнера и всерьез рассматривает возможность предложить ему должность руководителя «Феррари».
«Конечно, это всегда лестно, когда твое имя ассоциируют с возможным переходом в другую команду, но я на сто процентов предан «Ред Булл». Так было и так будет и дальше.
В «Ф-1» всегда много разных слухов и спекуляций о различных переходах людей в ту или иную команду. Но, думаю, люди внутри команды точно знают, как дела идут на самом деле.
К тому же, мой итальянский еще хуже, чем английский Флавио Бриаторе, так как это вообще может сработать?» – рассказал Хорнер.
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