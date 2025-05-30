Нико Росберг: «Норрис снова поймал кураж, похоже, и летит по трассе в Испании»

Росберг видит прогресс Норриса после победы в Монако.

Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг подвел итоги первой практики перед Гран-при Испании, лучшее время в которой показал пилот «Макларена » Ландо Норрис .

«Большой вопрос в том, придала ли Ландо победа в Монако необходимой уверенности, поймал ли он снова кураж, вернулся ли к своей лучшей форме?

Похоже, сейчас все так и есть. Он абсолютно уверен в себе и летит по трассе», – отметил эксперт.

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