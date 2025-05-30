Гран-при Испании-2025. 1-я практика. Норрис – 1-й, Ферстаппен – 2-й, Хэмилтон – 3-й

Норрис опередил Ферстаппена и Хэмилтона в первой практике «Ф-1» в Барселоне.

Гран-при Испании Барселона-Каталония, Монмело 30 мая 2025 года 1-я практика 1. Ландо Норрис («Макларен») – 1.13,718 (29 кругов) 2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,367 (17) 3. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,378 (29) 4. Шарль Леклер («Феррари») +0,520 (31) 5. Оскар Пиастри («Макларен») +0,576 (28) 6. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0,621 (28) 7. Оливер Бермэн («Хаас») +0,879 (26) 8. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +0,887 (26) 9. Юки Цунода («Ред Булл») +0,925 (27) 10. Пьер Гасли («Альпин») +1,028 (28) 11. Джордж Расселл («Мерседес») +1,033 (32) 12. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,068 (24) 13. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,080 (20) 14. Нико Хюлькенберг («Заубер») +1,147 (21) 15. Карлос Сайнс («Уильямс») +1,217 (26) 16. Габриэл Бортолето («Заубер») +1,437 (23) 17. Ре Хиракава («Хаас») +1,580 (23) 18. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +1,651 (31) 19. Виктор Мартен («Уильямс») +1,804 (26) 20. Франко Колапинто («Альпин») +1,812 (19) Гран-при Испании-2025. Расписание трансляций