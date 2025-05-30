Гран-при Испании-2025. 1-я практика. Норрис – 1-й, Ферстаппен – 2-й, Хэмилтон – 3-й
Барселона-Каталония, Монмело
30 мая 2025 года
1-я практика
1. Ландо Норрис («Макларен») – 1.13,718 (29 кругов)
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,367 (17)
3. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,378 (29)
4. Шарль Леклер («Феррари») +0,520 (31)
5. Оскар Пиастри («Макларен») +0,576 (28)
6. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0,621 (28)
7. Оливер Бермэн («Хаас») +0,879 (26)
8. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +0,887 (26)
9. Юки Цунода («Ред Булл») +0,925 (27)
10. Пьер Гасли («Альпин») +1,028 (28)
11. Джордж Расселл («Мерседес») +1,033 (32)
12. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,068 (24)
13. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,080 (20)
14. Нико Хюлькенберг («Заубер») +1,147 (21)
15. Карлос Сайнс («Уильямс») +1,217 (26)
16. Габриэл Бортолето («Заубер») +1,437 (23)
17. Ре Хиракава («Хаас») +1,580 (23)
18. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +1,651 (31)
19. Виктор Мартен («Уильямс») +1,804 (26)
20. Франко Колапинто («Альпин») +1,812 (19)