Нико Росберг: «Алонсо мог и должен был стать пятикратным чемпионом «Ф-1» с таким талантом»
Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг оценил слова пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо – на Гран-при Эмилии-Романьи двукратный обладатель титула назвал себя «самым невезучим гонщиком ####### мира». Позже испанец, не набравший ни одного очка в 2025 году, сошел на Гран-при Монако.
«Он выступал фантастически в Монако.
Если рассматривать карьеру в целом – нет, я бы не назвал [Алонсо самым невезучим гонщиком]. Но ты также сам создаешь свою удачу, а он не всегда это делал – принимая решения, сжигая мосты.
С таким талантом он мог и должен был стать пятикратным чемпионом», – заявил немец, комментируя первую практику перед Гран-при Испании.
У Алонсо 0 очков за 7 Гран-при – худший старт с 2017-го. Двукратный чемпион «Ф-1» назвал себя «самым невезучим гонщиком ####### мира» в Имоле
Фернандо Алонсо: «Я дважды был чемпионом «Ф-1», дважды выигрывал в Ле-Мане, был чемпионом WEC. Если я невезучий, кто тогда другие 17-18 пилотов»