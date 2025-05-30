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Нико Росберг: «Алонсо мог и должен был стать пятикратным чемпионом «Ф-1» с таким талантом»

Росберг считает, что Алонсо завоевал на три титула меньше, чем должен был.

Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг оценил слова пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо – на Гран-при Эмилии-Романьи двукратный обладатель титула назвал себя «самым невезучим гонщиком ####### мира». Позже испанец, не набравший ни одного очка в 2025 году, сошел на Гран-при Монако.

«Он выступал фантастически в Монако.

Если рассматривать карьеру в целом – нет, я бы не назвал [Алонсо самым невезучим гонщиком]. Но ты также сам создаешь свою удачу, а он не всегда это делал – принимая решения, сжигая мосты.

С таким талантом он мог и должен был стать пятикратным чемпионом», – заявил немец, комментируя первую практику перед Гран-при Испании.

У Алонсо 0 очков за 7 Гран-при – худший старт с 2017-го. Двукратный чемпион «Ф-1» назвал себя «самым невезучим гонщиком ####### мира» в Имоле

Фернандо Алонсо: «Я дважды был чемпионом «Ф-1», дважды выигрывал в Ле-Мане, был чемпионом WEC. Если я невезучий, кто тогда другие 17-18 пилотов»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
logoНико Росберг
logoФормула-1
Гран-при Эмилии-Романьи
Гран-при Испании
logoАстон Мартин
logoФернандо Алонсо
Гран-при Монако
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